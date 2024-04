【KTSF】

Santa Clara縣警週日下午在東聖荷西追捕偷車賊時撞上了一輛SUV,包括縣警在內造成五人受傷。

事發在週日中午12時半左右,聖塔克拉拉縣警在聖荷西Berryessa Road和North Capitol附近,追逐一名超速的24歲駕駛人,縣警要對方停車,但對方不服從,後來警車在King Road夾Commodore Drive撞到一輛SUV,包括駕駛在內有四人受傷送醫,但沒有生命危險,縣警則受輕傷。

後來這名偷車年輕人在追捕過程中,撞上了另一輛縣警車,警方在路上放置釘子,企圖讓贓車停下來,警方後來逮捕嫌犯。

嫌犯因涉嫌逃避警察和持有被盜財產而被拘留。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。