【灣區新聞】Alameda縣地檢官Pamela Price支持者要求罷免案在11月表決

有關Alameda縣地檢官Pamela Price的罷免案,選務處早前確認收到足夠的有效選民簽名,並即將舉行罷免Price的特別選舉,週五有民眾集會聲援Price,並要求將罷免案在11月交由選民表決,而不要在8月舉行特別選舉。

週五支持Price的人士舉行集會聲援Price,當中有社區領袖表示,一直有關注Price上台後的工作。

亞裔進步聯盟主席彭一玲說:「她的工作很勤力,很為大家,從來百年來是未曾有雙語的受害人部門職員,有講普通話和廣東話,而且他們處理了6千多個案件,這是很驚人數字。」

另外,對於外界有聲音指Price對罪犯不夠嚴厲,令罪犯不被起訴,在華人社區更有傳言指,Price不支持華人社區。

彭一玲說:「我覺得這個好大的誤會,散播一些不實的消息,在我們的社區,因為她如果不支持、不幫助我們這些少數族裔,她不會有這麼多這些職員,而且比以前幫助了35%,提高了幫助的進展。」

彭一玲更舉例,華裔男童Jasper Wu的案件,外界指涉案兇手沒被起訴是不實。

彭一玲說:「但是其實是起訴了200多年、130多年如果是認罪的話、是有這麼大的刑罰,但在華人社區有好多不實的消息。」

支持者表示舉行特別選舉去罷免Price,是會浪費公帑2千多萬美元,她認為放在11月的大選中表決同樣可以。

奧克蘭華促會籌委會主席莊錦鎮(Stewart Chen)說:「我只是要求我們能不能延期到11月份,為何要現在就馬上做,8月份的選舉,這個特別選舉是2000萬,不是200萬!是2000萬。」

Alameda縣選務處早前宣佈,確認已經收到足夠的有效選民簽名去罷免Price,其中一名罷免發起人陳錫澎表示,希望爭取罷免的特別選舉,能在6月至8月完成投票。

