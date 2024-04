【全國新聞】以哈戰爭觸發美國多間大學掀起親巴勒斯坦抗議浪潮

【KTSF 周正鈞報導】

以哈戰爭觸發美國多間大學掀起一股親巴勒斯坦的抗議浪潮,加州大學柏克萊分校,及加州州立理工大學(Cal Poly),分別都有聲援全國其他大學的抗議活動。

在加州大學柏克萊分校,數十名學生聚集在校園Sproull Hall的廣場外,抗議以色列與哈馬斯的戰爭,現場大約有20個帳篷,設在傳統校園抗議區域周圍。

示威活動是要聲援全國其他大學校園的抗議活動,他們要求校方向以色列撤資,校方表示不會改變現行的投資策略,同時也關注學生在即將結束的本學期內的學業。

而在加州州立理工大學Humboldt校園,星期一晚有數百名學生示威者揮舞著巴勒斯坦旗幟,上面寫著「停止種族滅絕」等字樣,抗議以哈戰爭。

Humboldt校方宣佈,由於有示威者在星期一晚上佔領了校內的西門子大樓,當局在週二開始關閉學校,直至週三。

而為了安全起見,週二所有課程將以網上遙距方式授課,當局認為該區的局面是危險且不穩定,建議校園社區的人,要避開西門子大樓區域。

哥倫比亞大學親巴勒斯坦的示威者在大學校園紮營示威進入第七日,週一傍晚,校方宣布取消面授課程。

週二美聯社的消息指,哥倫比亞大學的主校園區,餘下學期將會改為混合方式授課,學生可以自行選擇回校上課或網上授課。

與此同時,哥倫比亞大學的校友、新英格蘭愛國者足球隊的東主,也是Kraft集團行政總監的RobertKraft宣布暫停捐款給母校,他要求校方採取行動,對付校園內針對猶太裔的騷擾行為。

週一晚在紐約大學,親巴勒斯坦的示威者,參與了紐約大學學生在Stern商學院外的紮營示威,聚集了過百名人士,目的是呼籲該校在以哈戰爭期間,向武器製造商和以色列政府撤資。

校方曾呼籲群眾離開,後來校方在收到一些帶有恐嚇的口號,及幾宗反猶太人的事件的報告,並現場開始混亂之後報警處理。

紐約警察局派出100多名警察,在向示威者發出侵佔逮捕的警告後,於週一晚8時半0左右進入營地,最終逮捕了120名示威者。

耶魯大學也報警處理學生在校園內紮營示威活動,警方拘捕至少45人,指他們非法闖入校園,消息指,這些人隨後獲得釋放。

白宮譴責大學校園內的反猶太言行,與親恐怖分子的言行,但同時也提醒人關注巴勒斯坦人的處境。

前總統特朗普就指,各地大學校園這些示威活動,是「有失格調」的行為,他將責任歸咎於拜登向學生發出錯誤的信息所致。

此外,特朗普也指拜登既不是以色列的朋友,也不是阿拉伯世界的朋友。

