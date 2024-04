【KTSF】

科網巨頭Google正採取措施,打擊用戶使用第三方應用程式去攔截廣告。

Google宣佈,針對部份用戶在影音串流平台YouTube,使用第三方應用程式攔截廣告,公司正採取措施打擊,相關用戶會有緩衝速度放慢的問題,這些用戶想看影片時,也可能會看到Error出錯通知,指「以下的內容不能在這應用程式上提供」。

其實Google去年開始打擊攔截廣告的應用程式,有安裝相關程式的用戶,在重看YouTube影片時會受到限制。

Google指出,訂閱高級會員計劃,可能是唯一可以避開廣告的方法。

