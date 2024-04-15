【國際新聞】伊朗首度空襲以色列 警告美國勿插手

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【有線新聞】

伊朗首次向以色列直接發動導彈及無人機襲擊，以軍指一個基地輕微受損，一個女童受傷。

耶路撒冷傳出爆炸聲並響起警報，以軍指伊朗發射逾200架無人機和導彈，大部分在以色列境外被攔截，伊朗稱行動是要回應駐敘利亞大使館早前遇襲，警告如果以色列再犯錯，伊朗的回應將更加嚴厲，又強調是伊以之間的衝突美國不能插手。

以色列及鄰國埃及、約旦、伊拉克等宣布暫時關閉領空，據報美國和英國戰機在伊拉克和敘利亞擊落部分無人機。

中國駐伊朗大使館提醒當地中國公民及企業，密切留意安全形勢和使館發出的提醒，增強安全意識和防範，避免前往敏感地區和密集場所。

德國總理朔爾茨強烈譴責伊朗的行動，稱會跟七國集團盟友磋商回應。

西班牙、沙特阿拉伯等國呼籲克制，避免衝突升級，聯合國安理會稍後召開緊急會議商討局勢。

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