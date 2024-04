【娛樂新聞】《打天下2》下星期香港首播 歐錦棠大讚AK腹肌夠結實 AK笑言係MIRROR最打得成員

《打天下2》下星期香港首播 歐錦棠大讚AK腹肌夠結實 AK笑言係MIRROR最打得成員 ViuTV原創劇《打天下2》下星期一晚於香港首播。劇集延續第一季《打天下》的精神,繼續熱血追尋空手道夢想。 劇集來到第二季,歐錦棠預告會有突破,相信一定可以為觀眾帶來驚喜!而今次除了MIRROR成員 #江𤒹生 (AK)之外,#邱傲然 (Tiger)亦會加入一齊對打。歐錦棠坦言拍攝前要求AK需要操練肩膊同手臂,務求接近空手道運動員的身材,更大讚對方的腹肌好靚。而至於Tiger,歐錦棠笑言第一季就已經想與其合作,但可惜當時未有合適的角色。他直言今季的角色是為Tiger度身訂造,稱讚對方的表現十分矚目:「佢動作場面係令人眼前一亮!而且佢有武術底子,一教就識,令我非常有驚喜!」 而除了空手道之外,AK今次亦有上MMA訓練,並笑言自己可能是MIRROR成員中最好打。已拍攝了幾套有關不同武術劇集的AK表示現在已感到比以前更得心應手。他透露在劇中將會和Tiger有對打的戲份,開玩笑指:「佢本身有功夫底㗎嘛。我唔會錫住佢喇,佢錫住我就差唔多」。

