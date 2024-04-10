【娛樂新聞】《打天下2》下星期香港首播 歐錦棠大讚AK腹肌夠結實 AK笑言係MIRROR最打得成員

《打天下2》下星期香港首播 歐錦棠大讚AK腹肌夠結實 AK笑言係MIRROR最打得成員

ViuTV原創劇《打天下2》下星期一晚於香港首播。劇集延續第一季《打天下》的精神，繼續熱血追尋空手道夢想。

劇集來到第二季，歐錦棠預告會有突破，相信一定可以為觀眾帶來驚喜！而今次除了MIRROR成員 #江𤒹生 （AK）之外，#邱傲然 （Tiger）亦會加入一齊對打。歐錦棠坦言拍攝前要求AK需要操練肩膊同手臂，務求接近空手道運動員的身材，更大讚對方的腹肌好靚。而至於Tiger，歐錦棠笑言第一季就已經想與其合作，但可惜當時未有合適的角色。他直言今季的角色是為Tiger度身訂造，稱讚對方的表現十分矚目：「佢動作場面係令人眼前一亮！而且佢有武術底子，一教就識，令我非常有驚喜！」

而除了空手道之外，AK今次亦有上MMA訓練，並笑言自己可能是MIRROR成員中最好打。已拍攝了幾套有關不同武術劇集的AK表示現在已感到比以前更得心應手。他透露在劇中將會和Tiger有對打的戲份，開玩笑指：「佢本身有功夫底㗎嘛。我唔會錫住佢喇，佢錫住我就差唔多」。