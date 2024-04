【KTSF】

星期一美國會出現日全蝕,全美14個州預計都可以看到日全蝕,雖然灣區見不到日全蝕,但是有機會見到日偏蝕。

灣區週一的日偏蝕,將會從上午10點14分開始,預計11時13分結束,全長兩個小時,不過市民千萬不要直視日偏蝕,要帶上日蝕眼鏡。

如果錯過這次機會,下次在美國大陸的日全蝕,將會在2045年才再出現。

