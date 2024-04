【財經新聞】有消息指聯儲局今年可能不減息

【KTSF 尹晉豪報導】

雖然許多分析師預測,聯邦準備理事會通常在6月或7月左右降息,但是若果今年不降息,可以怎麼辦呢?

近日有消息傳出,聯儲局今年不降息,消息令許多投資者感到緊張。

明尼亞波利斯聯儲局分局總裁Neel Kashkari指,如果聯儲局抗通漲的進展停滯,聯儲局今年可能不會降息,,他預計聯儲局今年將降息2次,但如果消費者支出增加,和GDP經濟成長強勁,聯儲局就沒理由降息。

而聯儲局主席包維爾表示,大多數聯儲局成員都對經濟情況感到樂觀,他指,現時經濟強勁,而且通脹數據高過預期,聯儲局仍然有時間考慮幾時開始減息,但是包維爾並未承諾今年將會減息。

他表示,就通貨膨脹而言,現在判斷最近的數據是否上漲還為是太早,但預計降低政策利率是合適的選擇,現是市場的通漲降溫,正在遭遇一些衝擊,例如油價日前觸及5個月高點。

