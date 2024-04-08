【財經新聞】有消息指聯儲局今年可能不減息

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【KTSF 尹晉豪報導】

雖然許多分析師預測，聯邦準備理事會通常在6月或7月左右降息，但是若果今年不降息，可以怎麼辦呢？

近日有消息傳出，聯儲局今年不降息，消息令許多投資者感到緊張。

明尼亞波利斯聯儲局分局總裁Neel Kashkari指，如果聯儲局抗通漲的進展停滯，聯儲局今年可能不會降息，，他預計聯儲局今年將降息2次，但如果消費者支出增加，和GDP經濟成長強勁，聯儲局就沒理由降息。

而聯儲局主席包維爾表示，大多數聯儲局成員都對經濟情況感到樂觀，他指，現時經濟強勁，而且通脹數據高過預期，聯儲局仍然有時間考慮幾時開始減息，但是包維爾並未承諾今年將會減息。

他表示，就通貨膨脹而言，現在判斷最近的數據是否上漲還為是太早，但預計降低政策利率是合適的選擇，現是市場的通漲降溫，正在遭遇一些衝擊，例如油價日前觸及5個月高點。

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