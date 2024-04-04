【財經新聞】聯儲局主席包維爾稱是否減息要參考更多數據才可作決定

April 4, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週三再次重申，對於減息的問題，局方將會審慎行動，要參考更多數據才可以作出決定。

聯儲局主席包維爾週三在史丹福大學商業研究院發言時繼續重申，有需要參考更多數據，才可以確定何時會減息，即是說，對通脹明顯回落，持續走向2%目標時才考慮減息。

包維爾說：「大部份聯儲局決策官員認為，今年某個時間開始減息可能是合適做法，當然這個前景仍未確定，同時也面對兩方面的風險，即是減息太早和太多，可能導致逆轉降低通脹的進展，而最終甚至可能需要進一步收緊貨幣政策來將通脹降回2%

包維爾指出，近期的數據顯示，就業增長和通脹都高過市場預期，截至2月的過去三年裡，平均每個月增加26.5萬個職位，是自去年6月以來最快速的增長。

而1月和2月份的通脹數據，都高過去年下半年的低位，不過這些數據不足以實質改變對整體經濟情況的看法。

包維爾又說，他與大部份聯儲局官員都認為，今年內減息可能是合適的做法。

市場預料有機會在6月減息。

不過阿特蘭大聯儲局分局總裁Raphael Bostic週三接受媒體訪問時表示，可能要到今年第四季才開始減息，他又預期，由於面對持續頑固的通脹，今年只是減息4分之1厘可能是合適做法。

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