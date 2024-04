【財經新聞】聯儲局主席包維爾稱是否減息要參考更多數據才可作決定

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週三再次重申,對於減息的問題,局方將會審慎行動,要參考更多數據才可以作出決定。

聯儲局主席包維爾週三在史丹福大學商業研究院發言時繼續重申,有需要參考更多數據,才可以確定何時會減息,即是說,對通脹明顯回落,持續走向2%目標時才考慮減息。

包維爾說:「大部份聯儲局決策官員認為,今年某個時間開始減息可能是合適做法,當然這個前景仍未確定,同時也面對兩方面的風險,即是減息太早和太多,可能導致逆轉降低通脹的進展,而最終甚至可能需要進一步收緊貨幣政策來將通脹降回2%

包維爾指出,近期的數據顯示,就業增長和通脹都高過市場預期,截至2月的過去三年裡,平均每個月增加26.5萬個職位,是自去年6月以來最快速的增長。

而1月和2月份的通脹數據,都高過去年下半年的低位,不過這些數據不足以實質改變對整體經濟情況的看法。

包維爾又說,他與大部份聯儲局官員都認為,今年內減息可能是合適的做法。

市場預料有機會在6月減息。

不過阿特蘭大聯儲局分局總裁Raphael Bostic週三接受媒體訪問時表示,可能要到今年第四季才開始減息,他又預期,由於面對持續頑固的通脹,今年只是減息4分之1厘可能是合適做法。

