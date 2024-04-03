【加州新聞】加州Sierra山區積雪大有改善 較4月平均水平高

【KTSF 毛皓延報導】

加州水資源部週二在Sierra山區進行2024年的第四次積雪測量儀式，積雪量不單比年初大有改善，亦比4月平均水平多。

加州水資源部週二早上在太浩湖附近的Phillips Station監測站量度積雪量，州長紐森亦有出席。

當局錄得64英寸的積雪厚度，及27.5英寸的雪水，是這個監測站錄得平均雪量的113%，比1月1日錄得的7.5英寸積雪厚度多出8倍有多。

加州水資源部表示，4月作為每年降雪最多的時段，這個時候的測試，代表山脈融雪即將流入加州的河流和水庫。

加州自然資源部（CNRA）發言人Wade Crowfoot說：「在接下來幾星期，積雪會經無數支流和小溪流進河流，然後變成供多達四千萬加州人飲用的食水，這是我們的農產業和經濟的命脈

州長紐森表示，隨著天氣情況越來越極端，當局需要與時並進，採用不同措施節省水資源。

紐森說：「天氣越來越熱、越來越乾、越來越濕，因此我們要多管齊下，尋求新方法輸送食水、有效地儲起雨水、補給地下水、循環再用食水，將節約用水變成生活習慣。」

根據加州水資源部，加州的水源供應，通常有三成都來自Sierra山區的積雪，因此每年的積雪測量，對於水資源的預測和管理非常關鍵。

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