【加州新聞】加州Sierra山區積雪大有改善 較4月平均水平高

【KTSF 毛皓延報導】

加州水資源部週二在Sierra山區進行2024年的第四次積雪測量儀式,積雪量不單比年初大有改善,亦比4月平均水平多。

加州水資源部週二早上在太浩湖附近的Phillips Station監測站量度積雪量,州長紐森亦有出席。

當局錄得64英寸的積雪厚度,及27.5英寸的雪水,是這個監測站錄得平均雪量的113%,比1月1日錄得的7.5英寸積雪厚度多出8倍有多。

加州水資源部表示,4月作為每年降雪最多的時段,這個時候的測試,代表山脈融雪即將流入加州的河流和水庫。

加州自然資源部(CNRA)發言人Wade Crowfoot說:「在接下來幾星期,積雪會經無數支流和小溪流進河流,然後變成供多達四千萬加州人飲用的食水,這是我們的農產業和經濟的命脈

州長紐森表示,隨著天氣情況越來越極端,當局需要與時並進,採用不同措施節省水資源。

紐森說:「天氣越來越熱、越來越乾、越來越濕,因此我們要多管齊下,尋求新方法輸送食水、有效地儲起雨水、補給地下水、循環再用食水,將節約用水變成生活習慣。」

根據加州水資源部,加州的水源供應,通常有三成都來自Sierra山區的積雪,因此每年的積雪測量,對於水資源的預測和管理非常關鍵。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。