【加州新聞】Sierra山區積雪較1月多 但仍遠低於平均水平

【KTSF 毛皓延報導】

加州水資源部週二在Sierra山區進行2024年的第二次測量積雪,當局表示,錄得的積雪量雖有所改善,但仍然低於平均水平。

加州水資源部週二早上在太浩湖附近的Phillips Station監測站量度積雪量,錄得29英寸的積雪厚度,相等於10英寸的雪水,是這個監測站錄得平均雪量的58%,比1月1日錄得的7.5英寸積雪厚度和3英寸雪水多,但與去年相比就有很大差距。

去年的2月1日,整個加州錄得的降雪量比平均水平多出214%。

加州水資源部發言人說,雖然1月的風暴帶來幫助,但現時積雪量仍然遠低於正常水平。

加州水資源部發言人Sean de Guzman說:「顯然現時的積雪量是低於平均水平,雖然1月的風暴為積雪帶來改善,但我們距離現時的應有水平還差一半。」

當局表示,今年以來的風暴大部份比較和暖,在高海拔地區帶來雨水而不是降雪,在氣候變暖下,預測這種情況會越來越常見。

水資源部又提醒市民,雖然降雪和降雨量較平均低,但加州的極端天氣可以迅速轉變,只要一場風暴就能帶來嚴重水浸,呼籲市民時刻注意。

de Guzman說:「我們這一年已經見識過,一場風暴在天時地利下能造成水浸,就在過去一個星期,聖地牙哥一個社區經歷了自1850年以來第4多的單日降雨。」

水資源部表示,加州的水源供應,通常有三成都來自Sierra山區的積雪,因此量度積雪量,對管理加州水資源相當重要,暫定在3月1日進行下一次的積雪量測量。

