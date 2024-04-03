【灣區新聞】Milpitas市府推租金援助計劃 合資格打工族每月可獲600多元補貼（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣Milpitas市府現推出一項租金援助計劃，符合資格的打工族，可以每月獲得600多元的補貼，申請在5月1日截止。

Milpitas該項勞動人口租金援助計劃，為在市內居住和工作的低收入市民提供每個月645元的援助，為期最多兩年，計劃將會有多達50個家庭受惠。

申請家庭的年收入需要低於縣中位數的三成或更少，以四人家庭為例，年收入不能多於53,500元，而Section 8第八段房屋就不符合資格。

計劃現已接受申請，截止日期是5月1日，想了解如何申請，可以瀏覽：http://forwardplatform.com/city-of-milpitas-workforce-housing-rental-assistance-program/，或致電(855) 582-3973。

申請人需要提供租約等相關文件，並同意接受當局的房屋檢查，獲批申請人的房東，將會每個月收到資助。

根據The San Jose Spotlight報導，Milpitas市府希望在撥款有限下，能透過這項計劃減輕家庭負擔，雖然受惠家庭不多，但對於這些家庭來說，租金援助的意義重大，若計劃成功，將會考慮推出更多租金援助。

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