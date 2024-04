【灣區新聞】Milpitas市府推租金援助計劃 合資格打工族每月可獲600多元補貼（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣Milpitas市府現推出一項租金援助計劃,符合資格的打工族,可以每月獲得600多元的補貼,申請在5月1日截止。

Milpitas該項勞動人口租金援助計劃,為在市內居住和工作的低收入市民提供每個月645元的援助,為期最多兩年,計劃將會有多達50個家庭受惠。

申請家庭的年收入需要低於縣中位數的三成或更少,以四人家庭為例,年收入不能多於53,500元,而Section 8第八段房屋就不符合資格。

計劃現已接受申請,截止日期是5月1日,想了解如何申請,可以瀏覽:http://forwardplatform.com/city-of-milpitas-workforce-housing-rental-assistance-program/,或致電(855) 582-3973。

申請人需要提供租約等相關文件,並同意接受當局的房屋檢查,獲批申請人的房東,將會每個月收到資助。

根據The San Jose Spotlight報導,Milpitas市府希望在撥款有限下,能透過這項計劃減輕家庭負擔,雖然受惠家庭不多,但對於這些家庭來說,租金援助的意義重大,若計劃成功,將會考慮推出更多租金援助。

