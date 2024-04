【KTSF】

舊金山(三藩市)警方宣布,在田德隆區為期一天的執法行動中拘捕54人,其中包括數十名通緝犯,並檢獲600克毒品。

警方指,田德隆區及週邊地區的非法活動是不可容忍,這項行動於週三全天進行,是舊金山當局最新的大規模執法行動。

54名被捕人士中,有34人有拘捕令,警方亦逮捕了8名涉嫌持有非法毒品銷售的人。

警方表示,會追究在街上販毒和製造毒品的人的責任,希望可以拯救生命,將街道變得更加安全。

