【灣區新聞】東灣880公路發生槍擊案 疑似路怒事故引發

東灣880公路上週三27號發生一起疑似路怒引發的槍擊案,當局公布從受害人角度拍攝的行車記錄儀片段,疑犯已被逮捕。

隨著路怒事件日益頻繁,當局對民眾作出提醒。

事發在上週三下午約3點,東灣880公路南向車道,靠近Union City,被害人在和另一名駕駛發生爭執後,被對方的汽車追上開槍,被害人最後車窗碎裂,人則受到輕傷。

當局指,案發後不到24小時內,已確認並逮捕疑犯,警方後來在疑犯的住所搜查,起出兩把槍和大量彈藥。

警方指,如果有任何目擊者,當時目睹案發經過,可以聯絡Hayward警方,電話是(510) 489 1500。

當局指,激進的駕駛行為造成越來越多行車問題,當局稱,如果發現激怒了另一名駕駛,不要做出反應或報復,因為只會導致情況升級。

當局建議避免與憤怒的司機有眼神接觸,和對方保持距離,如果覺得受威脅,請立刻打911,並清楚描述對方的汽車型號、車牌號碼、位置和行駛方向。

點擊此處觀看視頻:https://fb.watch/r9U9NqrUhO/

