【國際新聞】日本累計5人懷疑服用紅麴保健品後死亡

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日本小林製藥紅麴事件，累計5人懷疑服用保健品後死亡、114人住院，社長小林章浩鞠躬道歉。厚生勞動省證實，問題產品含有黴菌，但要進一步研究是否引致腎病原因。

小林製藥召開記者會，社長小林章浩交代紅麴事件。他對事件令許多人擔心、不安，甚至演變成社會問題、鄭重致歉，目前專注處理事件，未有考慮個人去留。

小林製藥透露再多一人，懷疑服用紅麴保健品後死亡。死者同樣有腎病徵狀，也服用過紅麴降膽固醇顆粒，未知維時多久。死亡人數增至5人，年齡70多至90多歲，另有百多人入院。

藥廠去年4至12月生產的批次，可能含有不明物質，未知如何混入產品。厚生動勞省證實，不明物質其實是軟毛青黴酸，是從青黴菌衍生的天然化合物，具有抗生素的特性，而且毒性很強，但未知對腎臟影響，要進一步研究。

小林藥廠正檢查和歌山工場生產線，有無青黴菌生長，及會否混入產品。

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