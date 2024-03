【國際新聞】日本累計5人懷疑服用紅麴保健品後死亡

【有線新聞】

日本小林製藥紅麴事件,累計5人懷疑服用保健品後死亡、114人住院,社長小林章浩鞠躬道歉。厚生勞動省證實,問題產品含有黴菌,但要進一步研究是否引致腎病原因。

小林製藥召開記者會,社長小林章浩交代紅麴事件。他對事件令許多人擔心、不安,甚至演變成社會問題、鄭重致歉,目前專注處理事件,未有考慮個人去留。

小林製藥透露再多一人,懷疑服用紅麴保健品後死亡。死者同樣有腎病徵狀,也服用過紅麴降膽固醇顆粒,未知維時多久。死亡人數增至5人,年齡70多至90多歲,另有百多人入院。

藥廠去年4至12月生產的批次,可能含有不明物質,未知如何混入產品。厚生動勞省證實,不明物質其實是軟毛青黴酸,是從青黴菌衍生的天然化合物,具有抗生素的特性,而且毒性很強,但未知對腎臟影響,要進一步研究。

小林藥廠正檢查和歌山工場生產線,有無青黴菌生長,及會否混入產品。

