中半島Pacifica發生涉及警員開槍的案件,警方表示,一個女人涉嫌向自己的成年兒子開槍,警方指出,女人離開現場之後,用槍指向警員,警員向女人開槍,她當場死亡。

Pacifica警方表示,早上近8時接報,調查位於Francisco大道2500號路段一棟公寓大樓內的槍擊案,一個男人報警說,他母親向他開槍。

警方到達公寓後,發現涉案的母親開車離開了現場,當警員試圖與該名女子接觸時,她用槍指向警察,警方向女人開槍,她當場死亡,而受槍傷的男人身中一槍,目前在留醫情況穩定。

San Mateo縣地檢處會按照涉及警員開槍嚴重案件的程序,展開獨立調查。

