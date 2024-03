【灣區新聞】San Mateo縣提出3450萬社會項目撥款計劃 應對州府減少撥款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州政府因為面對嚴重赤字,以致影響地方縣政府應得的撥款,San Mateo縣提出3450萬元的社會項目撥款計劃,應對州府減少對縣的撥款。

San Mateo縣府報告指出,3450萬的撥款項目中,1500萬將用在住屋和無家可歸問題上,1600萬將用在兒童、家庭和年長人士的服務上,350萬用在應對緊急事務上。

縣府表示,這是徵詢社區意見後,大眾列為要縣府優先處理的項目。

縣府收入中的一個重要的環節,車輛註冊費沒有達到預期的數額,San Mateo縣府以往可以依靠州府的撥款來填補這方面的短缺,但是縣府官員表示,州府今年要求在這方面的彌補撥款遇到前所未見的阻力,但是縣府也了解到,加州今年出現財政赤字。

縣府官員表示,將和加州參議院預算委員會主席,代表舊金山的威善高(Scott Wiener)和代表San Mateo的加州眾議員Diane Papan,討論如何讓縣府取得所需的錢。

縣府官員表示,車輛註冊費是縣府一般基金中的18%收入來源,要是這項收費減少,而又拿不到州府補貼,將會影響縣府在社會項目上的運作。

San Mateo縣選民2016年通過K提案,同意全縣增加半個仙銷售稅,用於縣內多種服務,但即將來臨的財政年度,縣府從K提案在銷售稅中取得約7600萬元的收入,並不能填補縣府收入的減少,縣議會目前需要決定如何分配這筆K提案的錢,縣議會週二開始商討這事務,預計將能夠在7月開始支付相關合約上的開支。

