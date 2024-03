【KTSF】

舊金山(三藩市)金門公園今年不會舉行420大麻節。

舊金山公園及康樂部門,以及主辦420大麻節的Sounds Bazaar公司,週二宣布取消今年在金門公園的大麻節,原因是大麻業面對的經濟困難,導致活動沒有足夠的經費和贊助,以及市政府削減預算開支。

但公園及康樂部門表示,會在4月20日與Volvo Sports運動公司在金門公園合辦體育活動和球賽,包括排球、踢球kickball和草地滾球。

