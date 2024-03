【KTSF】

一名偷車賊在Santa Cruz縣犯案後,被當局在中半島Pacifica人車並獲。

San Mateo縣警表示,涉事車輛星期日在Santa Cruz縣的Capitola附近一個小鎮被偷走,之後在下午3點20分左右,當局接報指該部失車正在Pacifica及半月灣之間的1號公路向北行駛,警員之後在Pacifica一帶發現失車,隨即截停車輛,並拘捕車上的23歲男子。

男子曾因酒後駕駛被定罪,他涉嫌停牌駕駛及擁有失車被羈押在縣監獄。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。