【全國新聞】波士頓醫院成功將豬腎臟移植到62歲患者體內

【KTSF 張擎鳳報導】

波士頓一間醫院的醫生宣布,成功將豬腎臟移植到一名62歲的患者體內。

這場創下歷史的手術,於上週六在波士頓麻省總醫院進行。

一名患有末期腎衰竭的62歲男子,接受了長達4小時的手術.而移植的豬腎臟,經過了69次基因改造,以降低排斥風險。

這次的手術獲得聯邦食品與藥物管理局(FDA)的特別批准,這名患者在2018年,接受人類捐贈的腎臟移植,到今年該移植的器官失去效能。

醫生說,新移植的豬腎臟似乎正常運作。

麻省總醫院醫生Winfred Williams說:「他認為這不僅改善他自身的生活,也帶來希望給成千上萬需要移植器官才能生存的人。」

目前全國有超過10萬人等待移植器官,其中大多數是腎臟病患者,每年都有數千人未輪到移植器官就死亡。

