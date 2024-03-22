【全國新聞】波士頓醫院成功將豬腎臟移植到62歲患者體內

【KTSF 張擎鳳報導】
波士頓一間醫院的醫生宣布，成功將豬腎臟移植到一名62歲的患者體內。
這場創下歷史的手術，於上週六在波士頓麻省總醫院進行。
一名患有末期腎衰竭的62歲男子，接受了長達4小時的手術．而移植的豬腎臟，經過了69次基因改造，以降低排斥風險。
這次的手術獲得聯邦食品與藥物管理局（FDA）的特別批准，這名患者在2018年，接受人類捐贈的腎臟移植，到今年該移植的器官失去效能。
醫生說，新移植的豬腎臟似乎正常運作。
麻省總醫院醫生Winfred Williams說：「他認為這不僅改善他自身的生活，也帶來希望給成千上萬需要移植器官才能生存的人。」
目前全國有超過10萬人等待移植器官，其中大多數是腎臟病患者，每年都有數千人未輪到移植器官就死亡。
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