中半島半月灣一個郊野公園附近發生非禮案,一個男人涉嫌在一條步行小徑非禮一個女人。

San Mateo縣警局表示,上星期六晚上7點左右,警方收到非禮案的報告,地點是Smith Field Park郊野公園南端附近一條步行小徑。

女事主告訴警員,當時一個男人騎單車經過,從單車上下來觸摸女事主,女事主尖叫,嚇跑了匪徒。

警方表示,匪徒是個拉美裔男人,當時穿黑色連帽衣、黑色短褲和黑色長襪,警方呼籲,大家到郊外步行小徑散步時最好結伴同行,並時常留意四周環境。

