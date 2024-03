【KTSF】

南灣聖荷西一名亞裔保險經紀,涉嫌使用偽造大學文憑及成績表等,為客人取得好學生折扣,被Santa Clara縣地檢處起訴。

當局指,61歲聖荷西居民Thomas Troung,涉嫌提交虛假的柏克萊加大文憑、成績表及一間社區學院的信件,從而為客人取得好學生折扣和幾千元的佣金。

其中十份文件中,被告訛稱客人就讀Santa Clara的Mission College,但調查人員發現,當中8人從未就讀該學校。

被告最終在前年6月被Farmers保險公司解僱,當局發現他涉嫌共偽造超過30份文書,涉事的客人都表示,從未見過有關文件,亦不知道自己受惠於好學生折扣。

