【灣區新聞】奧克蘭國際機場附近成罪案黑點 市長針對該區投放更多資源改善治安（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）國際機場附近的Hegenberger Road一帶罪案頻繁發生，油站和商店範圍經常成為罪犯目標，市長盛桃（Sheng Thao）及警方表示，會針對該區的犯罪黑點投放更多資源，包括增派警力和加裝閉路電視。

奧克蘭國際機場對開的Hegenberger路附近，過去幾年成為罪惡黑點，這裡一帶的油站，經常發生砸玻璃等財物盜竊。

警方表示，單是其中一間油站，在2023年總共發生271宗盜竊案、15宗搶劫案及5宗偷車案，而附近的In-N-Out快餐店，作為市內唯一分店，亦因受罪案困擾而將在本星期日關閉。

在週一的記者會上，市長盛桃表示，該區作為奧克蘭的門面，全國甚至來自世界各地的人，在機場降落後，對奧克蘭的第一印象就是來自Hegenberger一區。

針對這類的罪案，當局指已經在Hegerberger路及98 Avenue增派警力，在油站和購物中心派出警員徒步巡邏，聘請保安員一星期七天當值，安裝更多包括俗稱天眼的閉路電視，以及和加州公路巡警CHP聯手執法。

盛桃表示，多管齊下，目前已看到罪案有減少。

盛桃說：「我們看到在這區的盜竊、財物罪案和謀殺案，全部都有下降趨勢。」

盛桃說，雖然該區變得更安全，但仍有很多工作要做，將會在治安方面投入更多資源。

盛桃說：「我們眼前還有很多工作，仍需繼續努力，這只是個開始，我們會堅持不懈，好讓我們不但能用數據證明成果，亦能創造一個更強大、清潔和安全的奧克蘭。」

加州公路巡警表示，單是在2月成功起回數百架失車，和作出過百宗拘捕。

加州公路巡警Donald Goodbrand說：「我們調派120名加州公路巡警到奧克蘭，起回360架失車、拘捕168人，還起出16支槍械。」

他表示，這個成功，是全靠不同執法部門攜手合作，未來將會繼續和奧克蘭警方在罪案黑點進行執法行動。

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