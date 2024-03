【灣區新聞】奧克蘭國際機場附近成罪案黑點 市長針對該區投放更多資源改善治安（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)國際機場附近的Hegenberger Road一帶罪案頻繁發生,油站和商店範圍經常成為罪犯目標,市長盛桃(Sheng Thao)及警方表示,會針對該區的犯罪黑點投放更多資源,包括增派警力和加裝閉路電視。

奧克蘭國際機場對開的Hegenberger路附近,過去幾年成為罪惡黑點,這裡一帶的油站,經常發生砸玻璃等財物盜竊。

警方表示,單是其中一間油站,在2023年總共發生271宗盜竊案、15宗搶劫案及5宗偷車案,而附近的In-N-Out快餐店,作為市內唯一分店,亦因受罪案困擾而將在本星期日關閉。

在週一的記者會上,市長盛桃表示,該區作為奧克蘭的門面,全國甚至來自世界各地的人,在機場降落後,對奧克蘭的第一印象就是來自Hegenberger一區。

針對這類的罪案,當局指已經在Hegerberger路及98 Avenue增派警力,在油站和購物中心派出警員徒步巡邏,聘請保安員一星期七天當值,安裝更多包括俗稱天眼的閉路電視,以及和加州公路巡警CHP聯手執法。

盛桃表示,多管齊下,目前已看到罪案有減少。

盛桃說:「我們看到在這區的盜竊、財物罪案和謀殺案,全部都有下降趨勢。」

盛桃說,雖然該區變得更安全,但仍有很多工作要做,將會在治安方面投入更多資源。

盛桃說:「我們眼前還有很多工作,仍需繼續努力,這只是個開始,我們會堅持不懈,好讓我們不但能用數據證明成果,亦能創造一個更強大、清潔和安全的奧克蘭。」

加州公路巡警表示,單是在2月成功起回數百架失車,和作出過百宗拘捕。

加州公路巡警Donald Goodbrand說:「我們調派120名加州公路巡警到奧克蘭,起回360架失車、拘捕168人,還起出16支槍械。」

他表示,這個成功,是全靠不同執法部門攜手合作,未來將會繼續和奧克蘭警方在罪案黑點進行執法行動。

