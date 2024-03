【KTSF】

南灣聖荷西一名男子被捕,他涉嫌專門盜竊南灣的教堂和廟宇。

根據Santa Clara地檢處,在上個週末逮捕了33歲的Jaime Gutierrez Flores,當局指他涉嫌涉及至少7宗在基督教堂和印度廟的盜竊事件,偷取了上萬元的信徒捐款。

而在一次警察要逮捕他的時候,被告因為涉嫌開著一輛偷來的車朝一名警察開去,所以現在也面對一宗襲警的控罪。

地檢處表示,其中一個地方在一個月內被盜竊了三次,而警方在被告的手機中,發現他搜尋當地廟宇地點。

法官將保釋金定為一百萬元,被告目前繼續被扣押,在3月22日再度出庭,而警方也還在找尋被告的其他同謀。

