【灣區新聞】市參事陳詩敏爭取到11萬撥款 減緩Outside Lands音樂節對社區的影響（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)列治文區的金門公園每年都會舉辦Outside Lands音樂節,市參事陳詩敏表示,成功爭取到11萬撥款,減緩音樂節對社區的影響。

每年8月,金門公園都會關閉部份範圍,以便舉辦一連三天的Outside Lands音樂節。

根據市府和活動主辦商的合約,主辦商會向市府提供25000元,以減少音樂節帶來的影響。

雖然音樂節整體有不少好處,例如是帶來就業機會及經濟效益,自開始舉辦以來,製造了超過10億元收益。

但有列治文區市民表示,對舉辦音樂節有所擔憂,例如是封路、泊車難題、損害生態環境、 小商業減少收益、參加者遺下垃圾等。

代表舊金山列治文區的第一區市參事陳詩敏表示,爭取到11萬的社區基金,造福列治文社區,她感激區內居民發表意見,讓她知道如何能充份利用這筆資金,減少Outside Lands音樂節對社區的影響。

她計劃舉辦免費演唱會、夜市以及不同活動,為列治文區帶來更多人流和收入。

