【KTSF】

根據國稅局(IRS)近日的數據,全加州最高平均收入的郵政號碼,頭四位是在灣區,而第一名是在舊金山(三藩市)。

根據國稅局最近公布的報稅數據,全加州平均收入最高的地方,是在舊金山94104這個郵政號碼,包括金融區的幾個街區。

根據2021年,該地區的家庭平均收入約為550萬美元。

其次三大平均收入的地區,都是在灣區,而且是集中在矽谷區,包括Atherton 94027郵區,平均收入為350萬美元,而中半島Palo Alto的兩個郵區,94304和94301的平均收入則超過200萬美元。

