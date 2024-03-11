【全國新聞】Mega Millions頭獎稅前獎金升至7.35億

【KTSF 馮政浩報導】
3月12號星期二晚開獎的Mega Millions彩票，頭獎的稅前獎金估計高達7億3千5百萬元。
由於星期五開獎的Mega Millions無人全中6個號碼頭獎，3月12號星期二晚開獎的彩票，稅前多寶獎金估計高達7億3千5百萬元。
這筆獎金是中獎者可得的最高總金額，需要分29年領取，大部分的中獎者會選擇一次過提取現金。
如果一票獨得頭獎，今次馬上領取的稅前現金獎金約爲3億5670萬元。
Mega Millions在45個州以及首都華盛頓和美屬處女島可以購買。彩票由各個州的獎券局官員監管。
中Mega多寶獎的或然率是超過3億份之一，因此應該用做善事心情去購買。
Mega Millions每逢星期二及星期五加州時間晚上8時開獎。
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