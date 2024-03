【財經新聞】聯儲局主席鮑威爾稱對降息抱一線希望

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦儲備局主席鮑威爾週三就經濟狀況、中央銀行繼續對抗通脹,以及經濟增長計劃在國會作證。

鮑威爾說:「我們已經涵蓋了許多領域,但收緊政策的全部效果尚未顯現。」

這就是聯儲局主席鮑威爾在週亖就經濟狀況向國會作證之前宣布的好消息和壞消息。

鮑威爾說:「雖然通脹仍高於聯邦公開市場委員會(FOMC)的2%目標,但已大幅放緩,通膨放緩,失業率卻沒有大幅上升。」

通膨緩和以及失業率接近歷史低點,是鮑威爾強調的正面因素,但它的代價仍然令許多消費者感到困擾。

鮑威爾說:「我們已將政策利率提高了5.25%。」

飆升的利率是聯儲局積極對抗通脹行動的關鍵,自2022年3月以來,已進行了11次升息,並於去年夏天趨於平穩,但是,鮑威爾說:「在委員會更有信心,通脹將更可持續地向2%邁進前,降低目標範圍並不合適。」

鮑威爾主席警告不要採取太多、太快的經濟行動,央行目前將保持穩定,但他對在未來降息抱有一線希望。

鮑威爾說:「如果經濟如預期那樣廣泛發展,那麼今年某個時候開始放鬆政策限制,可能是適當的。」

