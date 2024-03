【有線新聞】

電動車生產商Tesla在德國的廠房被縱火要暫停運作,行政總裁馬斯克譴責。

車廠附近一座高壓電塔起火,部分地區停電數小時,車廠仍未恢復運作,估計損失數千萬美元,一個極端左翼組織承認犯案。

公司創辦人兼行政總裁馬斯克發文譴責事件,批評縱火者極度愚昧。

Tesla這所位於德國柏林東南的廠房啟用約兩年,公司早前計劃擴張增建倉庫及託兒設施,但要砍伐1平方公里的森林,遭到環保團體反對。

