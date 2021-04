奧克蘭兩亞裔漢汽車突起火 懷疑遭人縱火（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)兩名亞裔男人的汽車上星期六清晨突然起火,他們懷疑是遭人縱火。

70歲柬埔寨裔男事主Nhep Chheng表示,當時正在睡覺,直至鄰居通知他才知道,泊在他家門外的汽車起火。

Chheng說:「火光紅紅,我出不了門因為太猛烈。」

起火的是他一年幾前買的二手本田SUV白色汽車,車身嚴重燒毀,估計損失至少3千幾元,火勢蔓延到去後面一架屬於他房東的汽車。

Chheng說:「我只想靜靜和平地生活,我不知道汽車為何會起火,也不明白,我感到很心痛,居住了20年首次遇到這種事。」

Chheng表示,自從疫情發生後失業,到目前都未找到工作,現在連車都沒有,要去買菜和日用品都很不方便。

Chheng的房東兼住在樓上的鄰居是一名華裔男人,他表示不願接受本台訪問,不過他早前接受過abc7號電視台訪問時透露,他們家附近的街道,只有兩家是有亞裔居住,又見最近這麼多針對亞裔的案件,因此覺得有可能是被針對作案。

消防局說暫時未有證據證實有人縱火,有民眾就在GoFundMe為他發起眾籌為他買一輛新車。

