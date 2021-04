奧克蘭亞裔家庭遭入屋搶劫 匪徒打傷男事主（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一個亞裔家庭上星期遭入屋搶劫,期間多名匪徒打傷男事主,事主的7歲女兒當時更加在場。

事主Roseni Nguyen說:「我相信賊人知道我們是亞裔,才對我們下手。」

事發在上星期四晚約10點,Nguyen一家三口從寺廟回家,準備睡覺時,突然聽見後門有「嘭」一聲響,Nguyen於是去調查,發現一名持槍男人破門入屋。

Nguyen說:「他拿手槍叫我不要動,否則會對我女兒開槍。」

幾名賊人之後將她同她丈夫用索帶綁起來,又用被蓋住她7歲大的女兒Amy Le的頭。

Amy Le說:「當他們把披蓋在我頭上時,我有點透不過氣,我很害怕他們會因為忘記拿東西而回來。」

賊人洗劫了整間屋近一小時,打開所有櫃,連雪櫃都不放過,事主畢生的積蓄被搶走。

Nguyen說:「他們問我丈夫錢放在哪,我丈夫說我們沒有錢,之後他們就不停打我丈夫,追問他錢放在哪。」

Nyguen說,她丈夫的臉部和頸部被打傷,一度流血,事後感到很驚慌,仍然感到難以置信,在奧克蘭居住了30年,都沒有遇過這種情況,又說女兒每晚都難以入睡,擔心賊人會回來。

她又相信作案的至少有4名匪徒,手法專業,用對講機溝通,一人一直守在門外監視,警方暫時未有回應案件的調查有甚麼進展。

Nguyen說:「我們不再感到安全 我想搬去安全的地方。」

想出一分力的民眾,可以上GoFundMe網站為她們一家捐款。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。