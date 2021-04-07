奧克蘭亞裔家庭遭入屋搶劫 匪徒打傷男事主（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）一個亞裔家庭上星期遭入屋搶劫，期間多名匪徒打傷男事主，事主的7歲女兒當時更加在場。

事主Roseni Nguyen說：「我相信賊人知道我們是亞裔，才對我們下手。」

事發在上星期四晚約10點，Nguyen一家三口從寺廟回家，準備睡覺時，突然聽見後門有「嘭」一聲響，Nguyen於是去調查，發現一名持槍男人破門入屋。

Nguyen說：「他拿手槍叫我不要動，否則會對我女兒開槍。」

幾名賊人之後將她同她丈夫用索帶綁起來，又用被蓋住她7歲大的女兒Amy Le的頭。

Amy Le說：「當他們把披蓋在我頭上時，我有點透不過氣，我很害怕他們會因為忘記拿東西而回來。」

賊人洗劫了整間屋近一小時，打開所有櫃，連雪櫃都不放過，事主畢生的積蓄被搶走。

Nguyen說：「他們問我丈夫錢放在哪，我丈夫說我們沒有錢，之後他們就不停打我丈夫，追問他錢放在哪。」

Nyguen說，她丈夫的臉部和頸部被打傷，一度流血，事後感到很驚慌，仍然感到難以置信，在奧克蘭居住了30年，都沒有遇過這種情況，又說女兒每晚都難以入睡，擔心賊人會回來。

她又相信作案的至少有4名匪徒，手法專業，用對講機溝通，一人一直守在門外監視，警方暫時未有回應案件的調查有甚麼進展。

Nguyen說：「我們不再感到安全 我想搬去安全的地方。」

想出一分力的民眾，可以上GoFundMe網站為她們一家捐款。

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