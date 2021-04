【KTSF】

舊金山(三藩市)市府將於本星期五在中平園設立流動疫苗站,提供最少100劑Johnson & Johnson新型肺炎疫苗,市民可以周三到華埠花園角登記預約。

合資格的市民可以星期三早上10點至下午兩點到花園角登記,必須是舊金山居民,或在市內工作的人士,年滿50歲的舊金山華埠居民,以及居住在華埠散房,18歲或以上人士有優先資格。

另外,符合目前加州接種疫苗資格的人士,例如從事飲食和農業人士,從事教育工作、托兒服務人士,清潔工作人士都可以登記接種疫苗。

星期三到花園角登記之後,就可以在星期五到Pacific街795號的中平園,接種只需要一劑的J&J疫苗,時間是早上9點至下午4點。

