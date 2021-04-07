灣區家長孩子製作No More Hate! 影片為亞裔發怒吼（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

一群灣區的家長和孩子為了響應反對仇視亞裔的訴求，最近製作了一支No More Hate! 影片，希望用孩子純淨的聲音為亞裔發出怒吼，強調亞裔不是病毒，歧視才是病毒。

「我們不是病毒，歧視才是病毒」

這是紐約「老尤」尤靜波（Jinbo You）創作的歌曲Tolerance（包容），仇視和攻擊亞裔頻發之際，真的是唱到很多人的心坎裡。

No More Hate! 影片計畫創意總監劉敏說：「每次唱到這句我都會哭，後來我女兒就問說，她都嚇壞她就說你為什麼哭，然後我就哭了半天，我就跟她說，在一個正常的時候是不需要，在美國社會是不需要有人解釋說我們不是病毒，我不需要，這不是一個需要說的事情對不對。」

有鑑於近期亞裔遭到歧視和攻擊的事件頻發，位於灣區的青少年軟實力教育平台Able2Shine愛閃亮，除了出席灣區多場反亞裔仇視集會，也希望能採取實際行動響應訴求。

Able2Shine軟實力創意平台創始人羅平說：「當我們的人身安全權，然後生命權被威脅，這種最基本的訴求都被威脅，不能被保證的時候，作為一名亞裔，或者兩個孩子的媽媽，然後也是社區其中的一員，我會問我自己，我能做甚麼？」

於是上個月底他們花了四天三夜的時間，將這首曲子二次創作，發表No More Hate!，不再有仇恨影片，希望讓大家聽到亞裔的憤怒和吶喊。

羅平說：「假如說這種事情我們都允許它，這樣子每天再發生，我們都無動於衷的話，我覺得真是，是可忍，孰不可忍。」

參與演唱的主要是愛閃亮平台的孩子們，在美國成長的她們，對於當前亞裔遭到仇視的情況非常不能接受。

參與演唱者葉卓純（Emma）說：「我們不是病毒，我們都是人類，我們會流血也會哭，但為什麼我們得死？他們為何有權利把我們推死，他們為何對我們開槍，警方卻說他們是心情不好。」

參與演唱者Etta Sou說：「我有很多朋友家人都是亞裔，我覺得想想都很恐怖，就是光是走在街上都有可能遭遇攻擊，現在真的很危險，我最不願見所愛之人受傷害。」

參與演唱者李嘉琪（Gracie Li）說：「我感覺很多時候需要採取行動，不是光在網上，因為現實生活中更有效，所以我想嘗試看看，加上我從未有機會這樣唱歌，所以我覺得把這兩者，結合起來很有趣。」

這支影片已經上載到YouTube，有興趣的民眾，可以上YouTube網站觀看，網址：https://www.youtube.com/watch?v=_l3X8ztiJiM

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。