灣區家長孩子製作No More Hate! 影片為亞裔發怒吼（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一群灣區的家長和孩子為了響應反對仇視亞裔的訴求,最近製作了一支No More Hate! 影片,希望用孩子純淨的聲音為亞裔發出怒吼,強調亞裔不是病毒,歧視才是病毒。

「我們不是病毒,歧視才是病毒」

這是紐約「老尤」尤靜波(Jinbo You)創作的歌曲Tolerance(包容),仇視和攻擊亞裔頻發之際,真的是唱到很多人的心坎裡。

No More Hate! 影片計畫創意總監劉敏說:「每次唱到這句我都會哭,後來我女兒就問說,她都嚇壞她就說你為什麼哭,然後我就哭了半天,我就跟她說,在一個正常的時候是不需要,在美國社會是不需要有人解釋說我們不是病毒,我不需要,這不是一個需要說的事情對不對。」

有鑑於近期亞裔遭到歧視和攻擊的事件頻發,位於灣區的青少年軟實力教育平台Able2Shine愛閃亮,除了出席灣區多場反亞裔仇視集會,也希望能採取實際行動響應訴求。

Able2Shine軟實力創意平台創始人羅平說:「當我們的人身安全權,然後生命權被威脅,這種最基本的訴求都被威脅,不能被保證的時候,作為一名亞裔,或者兩個孩子的媽媽,然後也是社區其中的一員,我會問我自己,我能做甚麼?」

於是上個月底他們花了四天三夜的時間,將這首曲子二次創作,發表No More Hate!,不再有仇恨影片,希望讓大家聽到亞裔的憤怒和吶喊。

羅平說:「假如說這種事情我們都允許它,這樣子每天再發生,我們都無動於衷的話,我覺得真是,是可忍,孰不可忍。」

參與演唱的主要是愛閃亮平台的孩子們,在美國成長的她們,對於當前亞裔遭到仇視的情況非常不能接受。

參與演唱者葉卓純(Emma)說:「我們不是病毒,我們都是人類,我們會流血也會哭,但為什麼我們得死?他們為何有權利把我們推死,他們為何對我們開槍,警方卻說他們是心情不好。」

參與演唱者Etta Sou說:「我有很多朋友家人都是亞裔,我覺得想想都很恐怖,就是光是走在街上都有可能遭遇攻擊,現在真的很危險,我最不願見所愛之人受傷害。」

參與演唱者李嘉琪(Gracie Li)說:「我感覺很多時候需要採取行動,不是光在網上,因為現實生活中更有效,所以我想嘗試看看,加上我從未有機會這樣唱歌,所以我覺得把這兩者,結合起來很有趣。」

這支影片已經上載到YouTube,有興趣的民眾,可以上YouTube網站觀看,網址:https://www.youtube.com/watch?v=_l3X8ztiJiM

