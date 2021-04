歐洲藥管局指阿斯利康疫苗與血栓或存在關聯

【有線新聞】

歐洲藥品管理局建議將血栓列為阿斯利康疫苗的副作用,但認為出現血栓的風險非常低,應該繼續接種。

多個接種阿斯利康疫苗的國家,先後有人打疫苗後出現血栓甚至死亡。歐洲藥管局指血栓個案通常發生於60歲以下女性,病癥在打疫苗兩星期內出現。

當局檢視62宗病例,相信出現血栓的可能原因是由免疫反應引起,情況類似注射肝素後出現血栓,可能與血小板不足有關,引致嚴重出血。

局方說較多女性出現血栓,可能與較多女性已經接種疫苗有關,仍需進一步研究年齡和性別是否關鍵因素。

歐洲藥管局執行董事庫克表示:「根據目前獲得的證據,特定風險因素如年齡、性別或以前有凝血障礙病史等尚未得到證實,因為在所有年齡的男女中都很不常見的。」

局方強調接種阿斯利康疫苗出現血栓的情況非常罕見,認為疫苗效益大於風險,只需列明血栓是副作用。

各國可根據疫情、疫苗的供應和現有的的科學數據,決定不同年齡層的國民接種哪一種疫苗。

