舊金山聯合校區撤回改校名 秋季所有學校恢復親身授課

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)聯合校區周二晚一致否決早前提出為44間學校改名的方案,另外又提出在8月秋季學年重開所有學校面授課堂。

校區之前提出為44間學校改名,原因是指部份名字,例如Washington和Lincoln等人物,可能跟種族歧視有掛勾,但是這個方案則令校區面對多項訴訟。

其中一名律師Paul Scott指,他曾經向校區發了多封信,告訴他們為學校改名的方法可能違法,但校區並無理會,因此決定起訴校區。

校區在周二晚的會議否決有關改名的方案,亦都棄除了改名委員會。

另一方面,舊金山教育委員會副主席高勵思(Allison Collins)早前也因為涉嫌發表歧視亞裔的言論,被褫奪副主席職位,高勵思入禀法院,起訴校區和其他委員,索償接近9千萬元。

有一些家長和學生周二在校區大樓門外集會,批評校區只顧搞政治,沒有集中為學生著想,又指出其他私校已經重開面授課堂,但公校仍要在網上遙距上課。

有家長指出,校區最重要的責任是教育學生,但就連這方面都做不到,有學生就表示,遙距上課令他完全喪失學習動力。

另外有一班華裔家長打算在這個星期日早上11點至下午1點,在Lowell高中發起集會,目標是收集5萬個簽名,在9月提出公投法案,罷免校區主席Gabriela López、校區委員高勵思以及Faauuga Moliga,指責他們令舊金山學校久久不能重開面授課堂,又提出學校改名方案,以及修改Lowell高中的收生制度,此外又譴責高勵思發表的歧視亞裔的言論。

