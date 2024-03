【KTSF】

零售百貨公司巨頭Target宣布,去年的銷售額下降。

Target自2016年以來,從未發生過的銷售額下降,Target預測,2024年間的銷售將繼續低迷。

美國的中產階級已經縮減了開支,只購買必需品,而不是電子產品和家居裝飾品等額外產品。

而Target超過一半的商品是非必需品,例如服裝、玩具和家居用品。

