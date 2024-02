【KTSF】

聯邦食品藥物管理局(FDA)宣佈在全國召回製藥公司Brassica Pharma的眼膏產品。

根據FDA所說,在Walmarts和CVS銷售的Brassica Pharma的多個眼膏品牌可能不是無菌的,這可能會給某些人帶來健康問題,因為用於眼睛的藥物,會避開人體的一些自然防禦。

此次召回的產品包括:Equate Lubricant眼膏,和CVS Health Lubricant眼膏。

Brassica Pharma的官員表示,他們尚未收到任何有關這些物品造成傷害的報告,但是就建議消費者將藥膏帶回購買地點回收。

