【科技新聞】加州公用事業委員會決定暫時禁止Waymo 將自動駕駛客運服務擴展至San Mateo縣和洛杉磯縣（視頻）

February 22, 2024 新聞, 灣區新聞, 科技新聞, 熱點關注

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