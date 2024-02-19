【娛樂新聞】馬來西亞新勢力瞄準龍年爆發 黃詩棋簽約古天樂公司 跳唱攻樂壇

IG擁過百萬粉絲、來自馬來西亞的「過江龍」黃詩棋（Yumi），近年簽約成為古天樂旗下天下一將士藝人公司，跟影壇新貴余香凝、廖子妤成為同門，踏入龍年，Yumi磨刀霍霍，挑戰跳唱歌曲，推出唱片，劍指樂壇。

做電影製片開眼界

踏入來港發展的第二個年頭，Yumi形容過去一年是「播種期」，公司安排她拍攝了電影《尾隨》及《鎖戰》，她說：「過去一年其實都係學習，接咗兩套電影，同香港藝人合作好開心，不同國籍，大家演戲方式都不一樣，所以好好玩，可以偷到師，尤其兩部電影都有同姜皓文合作。」雖然Yumi自言在香港是學習階段，不過她在馬來西亞卻演而優則導，更擔任電影製片人，對此Yumi表示：「我好鍾意作新嘗試，由幕前轉戰到幕後，好多嘢都想參與，擴濶眼界，做演員時只會睇自己角色同對手，但作為幕後時，兼顧嘅嘢有好多，視覺係不一樣，所以好好玩。」

目標今年推出唱片

新一年，Yumi透露會接受新挑戰，出歌出唱片，她說：「我好鍾意每一年都set目標畀自己去突破，今年新挑戰係要出唱片，而家跟緊韓國老師學跳唱，希望七月出到第一首歌，而MV就會去韓國拍攝，現時一切在籌備中。」

提到同樣來自馬來西亞的廖子妤、林明禎，在港發展有好成績，未知Yumi對此可有壓力？Yumi輕鬆表示：「唔會有壓力，亞洲好多地方我都會去發展，唔會局限喺一個地方。」Yumi透露，今年將有機會在香港大銀幕看到她的演出，問到Yumi可有角色想挑戰？她說：「其實我好想演奸角，可能會有更大發揮、更豐富的演出層次。」