【娛樂新聞】馬來西亞新勢力瞄準龍年爆發 黃詩棋簽約古天樂公司 跳唱攻樂壇

IG擁過百萬粉絲、來自馬來西亞的「過江龍」黃詩棋(Yumi),近年簽約成為古天樂旗下天下一將士藝人公司,跟影壇新貴余香凝、廖子妤成為同門,踏入龍年,Yumi磨刀霍霍,挑戰跳唱歌曲,推出唱片,劍指樂壇。 做電影製片開眼界

踏入來港發展的第二個年頭,Yumi形容過去一年是「播種期」,公司安排她拍攝了電影《尾隨》及《鎖戰》,她說:「過去一年其實都係學習,接咗兩套電影,同香港藝人合作好開心,不同國籍,大家演戲方式都不一樣,所以好好玩,可以偷到師,尤其兩部電影都有同姜皓文合作。」雖然Yumi自言在香港是學習階段,不過她在馬來西亞卻演而優則導,更擔任電影製片人,對此Yumi表示:「我好鍾意作新嘗試,由幕前轉戰到幕後,好多嘢都想參與,擴濶眼界,做演員時只會睇自己角色同對手,但作為幕後時,兼顧嘅嘢有好多,視覺係不一樣,所以好好玩。」 目標今年推出唱片

新一年,Yumi透露會接受新挑戰,出歌出唱片,她說:「我好鍾意每一年都set目標畀自己去突破,今年新挑戰係要出唱片,而家跟緊韓國老師學跳唱,希望七月出到第一首歌,而MV就會去韓國拍攝,現時一切在籌備中。」 提到同樣來自馬來西亞的廖子妤、林明禎,在港發展有好成績,未知Yumi對此可有壓力?Yumi輕鬆表示:「唔會有壓力,亞洲好多地方我都會去發展,唔會局限喺一個地方。」Yumi透露,今年將有機會在香港大銀幕看到她的演出,問到Yumi可有角色想挑戰?她說:「其實我好想演奸角,可能會有更大發揮、更豐富的演出層次。」

