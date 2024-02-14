【全國新聞】首席大法官給予特別檢察官一週時間回應特朗普刑事豁免權訴訟

February 14, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院首席大法官John Roberts週二給予聯邦特別檢察官Jack Smith一個星期的時間，去回應特朗普就選舉案總統刑事豁免權的訴訟。

特朗普的律師團隊，在週二向聯邦最高法院提出緊急申請，要求停止審訊他被控的顛覆選舉案，並要求最高法院援引總統豁免權，將整個案件撤銷。

特朗普團隊此舉是針對上週一個聯邦上訴法院三人合議庭，駁回特朗普的總統豁免權聲請，合議庭同時裁定，暫時不發還下級法院審理，以等待特朗普向聯邦最高法院，提出緊急申請的結果。

聯邦特別檢察官Jack Smith，早在去年12月時就要求最高法院馬上審理這宗案件的總統豁免權問題，因為事關國家的重大利益，必須盡快決定是否要特朗普受審。

而特朗普團隊就認為，只要總統未被彈劾就應該享有對官司訴訟的豁免權。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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