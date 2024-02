【全國新聞】首席大法官給予特別檢察官一週時間回應特朗普刑事豁免權訴訟

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院首席大法官John Roberts週二給予聯邦特別檢察官Jack Smith一個星期的時間,去回應特朗普就選舉案總統刑事豁免權的訴訟。

特朗普的律師團隊,在週二向聯邦最高法院提出緊急申請,要求停止審訊他被控的顛覆選舉案,並要求最高法院援引總統豁免權,將整個案件撤銷。

特朗普團隊此舉是針對上週一個聯邦上訴法院三人合議庭,駁回特朗普的總統豁免權聲請,合議庭同時裁定,暫時不發還下級法院審理,以等待特朗普向聯邦最高法院,提出緊急申請的結果。

聯邦特別檢察官Jack Smith,早在去年12月時就要求最高法院馬上審理這宗案件的總統豁免權問題,因為事關國家的重大利益,必須盡快決定是否要特朗普受審。

而特朗普團隊就認為,只要總統未被彈劾就應該享有對官司訴訟的豁免權。

