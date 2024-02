【全國新聞】淘金者飲恨超級盃 球迷望明年捲土重來

【KTSF 毛皓延報導】

NFL美式足球第58屆超級盃週日在拉斯維加斯舉行,舊金山(三藩市)淘金者和堪薩斯酋長鬥至加時階段,最終酋長在比賽最後5秒達陣反勝,令大部分時間都領先的淘金者飲恨,有舊金山球迷指,結果令人失望,但斷言會繼續支持球隊,並在明年捲土重來。

週日在賭城拉斯維加斯舉行的超級盃可以說是星光熠熠,當中最受矚目的當然是歌手Taylor Swift,來到支持堪薩斯酋長隊的男友Travis Kelce。

舊金山淘金者眼看著即將到手的第六座超級盃,第二節初段,在55碼射門得分,3比0領先酋長。

之後在第二節剩餘4分半鐘時,淘金者四分衛Brock Purdy將球傳後給Jauan Jennings,想都想不到,他再將球傳給隊友跑衛Christian McCaffrey,跑陣21碼後達陣。

雖然淘金者在比賽大部分時間領先,但酋長第四節尾段,以射門逼和19比19,雙方需要鬥至加時。

最終淘金者把握不了進攻機會,只可以靠射門得分,未能拉開比數。

酋長在加時剩餘不到5秒,憑著Patrick Mahomes的傳球達陣得分,最終以25比22取勝,連續兩屆奪得超級盃。

看著這個景象,令來自不同地方的淘金者球迷心碎。

球迷Landon Finlay說:「這感覺很差,我們一直領先,整場比賽都佔盡優勢、差點就贏,感覺很難受。」

球迷Nick Vicino說:「(你對於球隊落敗感覺如何?)感覺一點都不好受。」

而在灣區看球的球迷,同樣在幾個小時的比賽中歷經情緒起伏。

有球迷說,雖然結果令人失望,但他們依然忠於球隊,相信明年可以重振旗鼓。

另一名球迷說:「我真的以為他們會勝出,但我明白在當下的情況中,球隊未能打出應有的表現,所以最終你只能接受現實回家,並在明年更加努力,我希望球隊能夠捲土重來。」

