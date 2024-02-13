【全國新聞】淘金者飲恨超級盃 球迷望明年捲土重來

【KTSF 毛皓延報導】

NFL美式足球第58屆超級盃週日在拉斯維加斯舉行，舊金山（三藩市）淘金者和堪薩斯酋長鬥至加時階段，最終酋長在比賽最後5秒達陣反勝，令大部分時間都領先的淘金者飲恨，有舊金山球迷指，結果令人失望，但斷言會繼續支持球隊，並在明年捲土重來。

週日在賭城拉斯維加斯舉行的超級盃可以說是星光熠熠，當中最受矚目的當然是歌手Taylor Swift，來到支持堪薩斯酋長隊的男友Travis Kelce。

舊金山淘金者眼看著即將到手的第六座超級盃，第二節初段，在55碼射門得分，3比0領先酋長。

之後在第二節剩餘4分半鐘時，淘金者四分衛Brock Purdy將球傳後給Jauan Jennings，想都想不到，他再將球傳給隊友跑衛Christian McCaffrey，跑陣21碼後達陣。

雖然淘金者在比賽大部分時間領先，但酋長第四節尾段，以射門逼和19比19，雙方需要鬥至加時。

最終淘金者把握不了進攻機會，只可以靠射門得分，未能拉開比數。

酋長在加時剩餘不到5秒，憑著Patrick Mahomes的傳球達陣得分，最終以25比22取勝，連續兩屆奪得超級盃。

看著這個景象，令來自不同地方的淘金者球迷心碎。

球迷Landon Finlay說：「這感覺很差，我們一直領先，整場比賽都佔盡優勢、差點就贏，感覺很難受。」

球迷Nick Vicino說：「（你對於球隊落敗感覺如何？）感覺一點都不好受。」

而在灣區看球的球迷，同樣在幾個小時的比賽中歷經情緒起伏。

有球迷說，雖然結果令人失望，但他們依然忠於球隊，相信明年可以重振旗鼓。

另一名球迷說：「我真的以為他們會勝出，但我明白在當下的情況中，球隊未能打出應有的表現，所以最終你只能接受現實回家，並在明年更加努力，我希望球隊能夠捲土重來。」

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