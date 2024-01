【加州新聞】聯邦司法部等多個司法單位和民間組織舉行反仇恨高峰會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦司法部等多個司法單位和民間組織週二舉行反仇恨高峰會,與會人士表示,全美不同種類的仇恨值持續的升高。

參與反仇恨高峰會的層級,包括聯邦、州和地方的司法界別,以及多個民間組織,加州司法部長Rob Bonta表示,根據數據,加州2022全州範圍內,所有類別的仇恨犯罪增加了20%以上,種族偏見事件增加了11%以上,宗教偏見案件多了近40%,涉及性取向偏見的仇恨犯罪事件就增加29%。

Bonta說:「我們必須誠實地了解我們所處的位置,當涉及到仇恨犯罪時,這不是一個好地方,我們看到全國範圍內的仇恨情緒不斷上升,大家常說,加州是領頭羊,跟著加州走,但其實我們都一樣,不是不受仇恨影響,仇恨就在這裡,在我們自己的後院。」

聯邦司法部與會代表表示,全國性的仇恨犯罪處於新高。

聯邦副司法部長Lisa Monaco說:「很不幸,FBI的最新數據顯示,仇恨犯罪處於十多年來的最高水平,近60%的仇恨犯罪針對受害者的種族、民族或血統,該數字還反映了仇恨猶太人犯罪案件,比上一年增加了25%,我們司法部致力於使用一切可用的工具,打擊出於偏見的暴力,並追究那些犯下仇恨犯罪的人的責任。」

其中一個工具就是2022年發起的’團結反對仇恨’倡議,旨在透過教育,跨社區合作夥伴,如何識別、報告仇恨犯罪,防止仇恨引發的暴力。

與會人士表示,雖然這些數字顯示,加州乃至全國在平息仇恨行為上仍然需要繼續努力,與此同時,倡議者也表示,雖然消除仇恨是一條長路,此時還是感到鼓舞,因為目前已有許多寶貴資源和支持,可提供給有需要的人和社區。

