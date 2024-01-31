【加州新聞】聯邦司法部等多個司法單位和民間組織舉行反仇恨高峰會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦司法部等多個司法單位和民間組織週二舉行反仇恨高峰會，與會人士表示，全美不同種類的仇恨值持續的升高。

參與反仇恨高峰會的層級，包括聯邦、州和地方的司法界別，以及多個民間組織，加州司法部長Rob Bonta表示，根據數據，加州2022全州範圍內，所有類別的仇恨犯罪增加了20%以上，種族偏見事件增加了11%以上，宗教偏見案件多了近40%，涉及性取向偏見的仇恨犯罪事件就增加29%。

Bonta說：「我們必須誠實地了解我們所處的位置，當涉及到仇恨犯罪時，這不是一個好地方，我們看到全國範圍內的仇恨情緒不斷上升，大家常說，加州是領頭羊，跟著加州走，但其實我們都一樣，不是不受仇恨影響，仇恨就在這裡，在我們自己的後院。」

聯邦司法部與會代表表示，全國性的仇恨犯罪處於新高。

聯邦副司法部長Lisa Monaco說：「很不幸，FBI的最新數據顯示，仇恨犯罪處於十多年來的最高水平，近60%的仇恨犯罪針對受害者的種族、民族或血統，該數字還反映了仇恨猶太人犯罪案件，比上一年增加了25%，我們司法部致力於使用一切可用的工具，打擊出於偏見的暴力，並追究那些犯下仇恨犯罪的人的責任。」

其中一個工具就是2022年發起的’團結反對仇恨’倡議，旨在透過教育，跨社區合作夥伴，如何識別、報告仇恨犯罪，防止仇恨引發的暴力。

與會人士表示，雖然這些數字顯示，加州乃至全國在平息仇恨行為上仍然需要繼續努力，與此同時，倡議者也表示，雖然消除仇恨是一條長路，此時還是感到鼓舞，因為目前已有許多寶貴資源和支持，可提供給有需要的人和社區。

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