【全國新聞】國會爭取在限期前通過新延續臨時撥款法案 避免政府停擺

【KTSF 張麗月報導】

聯邦短期預算開支法案第一階段的撥款將於本星期五到期,用盡資金,國會正爭取時間,在限期之前表決通過新的延續臨時撥款法案,以避免政府停擺。

去年底國會通過的臨時撥款,將會先後在本星期五和2月2日到期,如果國會不採取行動,聯邦政府就會面臨局部停擺。

參議院多數黨領袖舒默與眾議長約翰遜,日前就年度撥款法案的整體開支水平達成協議,再次提出分兩階段的短期臨時撥款案,把撥款延長到3月初,以便兩黨有更多時間去協商整體開支水平協議的落實細節,最終目標是達成至9月底的本財政年度政府開支案。

美國每個財政年度都必須通過12項政府開支撥款案,正如去年底上一次的處理新的臨時撥款方案,也是首先順延當中四項,包括對農業部、FDA、能源部、運輸部、房屋與市區發展部等部門的臨時撥款到3月1號。

其餘八項,包括對國防、國土安全、勞工、教育、衛生等部門的撥款,就延長到3月8號。

這個方案簡稱CR,意思是「持續決議案」,週二晚已經在參議院過關,下一步輪到眾議院審議。

參議院多數黨領袖舒默呼籲兩院兩黨的議員合作,盡快通過這個臨時撥款法案,以避免政府局部停擺。

眾議長約翰遜正面對來自共和黨內保守派議員的猛烈批評,他們指約翰遜與舒默達成的協議,將聯邦整體預算開支水平定在接近1.66萬億元,仍然太高,這些保守派議員也批評最新的CR短期撥款案。

極右的眾議院自由黨團在社交媒體上帖文指,協議好像是投降。

約翰遜就回應說,必須要有短期開支法案,去完成眾議院共和黨人致力達成的目標,就是更好運用納稅人的錢,共和黨人也都以財政預算案。

