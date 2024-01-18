【全國新聞】國會爭取在限期前通過新延續臨時撥款法案 避免政府停擺

January 18, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(James Palinsad / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦短期預算開支法案第一階段的撥款將於本星期五到期，用盡資金，國會正爭取時間，在限期之前表決通過新的延續臨時撥款法案，以避免政府停擺。

去年底國會通過的臨時撥款，將會先後在本星期五和2月2日到期，如果國會不採取行動，聯邦政府就會面臨局部停擺。

參議院多數黨領袖舒默與眾議長約翰遜，日前就年度撥款法案的整體開支水平達成協議，再次提出分兩階段的短期臨時撥款案，把撥款延長到3月初，以便兩黨有更多時間去協商整體開支水平協議的落實細節，最終目標是達成至9月底的本財政年度政府開支案。

美國每個財政年度都必須通過12項政府開支撥款案，正如去年底上一次的處理新的臨時撥款方案，也是首先順延當中四項，包括對農業部、FDA、能源部、運輸部、房屋與市區發展部等部門的臨時撥款到3月1號。

其餘八項，包括對國防、國土安全、勞工、教育、衛生等部門的撥款，就延長到3月8號。

這個方案簡稱CR，意思是「持續決議案」，週二晚已經在參議院過關，下一步輪到眾議院審議。

參議院多數黨領袖舒默呼籲兩院兩黨的議員合作，盡快通過這個臨時撥款法案，以避免政府局部停擺。

眾議長約翰遜正面對來自共和黨內保守派議員的猛烈批評，他們指約翰遜與舒默達成的協議，將聯邦整體預算開支水平定在接近1.66萬億元，仍然太高，這些保守派議員也批評最新的CR短期撥款案。

極右的眾議院自由黨團在社交媒體上帖文指，協議好像是投降。

約翰遜就回應說，必須要有短期開支法案，去完成眾議院共和黨人致力達成的目標，就是更好運用納稅人的錢，共和黨人也都以財政預算案。

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