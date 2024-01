【加州新聞】加州5月舉行特別選舉 填補麥卡錫辭職後的聯邦眾議員議席

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森週一宣布,加州將於5月舉行特別選舉,以填補前聯邦眾議長麥卡錫遭罷免辭職而騰空出來的聯邦眾議員職位。

州長紐森週一宣布,加州將於5月21日舉行特別選舉,以填補麥卡錫聯邦眾議員的餘下任期,初選則會在3月19日舉行,如果在初選中參選人取得大多數票就可以馬上當選,並且宣誓晉入國會,否則最高票的兩名參選人,就會在5月21日進行複選。

加州第20國會選區是最多共和黨人的選區,涵蓋Clovis以北至Rosamond,以及橫跨Kern、Kings、Tulare和Fresno等縣。

消息指出,來自南加州Bakersfield的州眾議員方文思(Vince Fong)是熱門人選之一,他已經遞表競逐這個國會議席,但他的參選資格備受質疑,因為方文思原本已在競選連任州眾議員的席位,現又同時參選國會議席。

雖然法官在12月底裁定,方文思可以參加這兩場選舉,但州務卿指,方文思這種雙重參選,涉嫌違反州的選舉法規,將會提出上訴予以阻止。

Fong曾擔任麥卡錫的國會議員辦公室選區事務主任近十年,然後在2016年加入州眾議院,並且得到麥卡錫的確認支持參選,以接替他聯邦眾議員的席位。

