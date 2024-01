【灣區新聞】社區人士為殉職越裔警員黎順舉行追悼會（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)越裔警員黎順(Tuan Le)殉職一案,社區人士5日為他舉行追悼會,感激黎警員對社區服務,希望市民理解警察職業有確實的危險性。

黎警員家人身為佛教徒,追悼會請出僧侶舉行法事,向菩薩上香,作九十度鞠躬。

大批民眾出席弔唁,包括藍天使義工巡邏隊成員、奧克蘭警員,還有市議員Noel Gallo。

社區領袖陳錫澎(Carl Chan)回想起,見到黎警員在華埠和小西貢當值,形容他離世不但為家人帶來傷痛,亦為他服務的社區造成影響。

陳錫澎 說:「有很多人希望藉住今次機會,多謝黎警員一生的服務,還有用這個機會感激他的家人

他希望民眾認知到警察任務的危險性。

陳錫澎說:「作為一個警察,服務社區不是一件容易的事,他們每天早上離開去上班時,很可能再沒有機會回到家中

Alameda縣參事譚蓮娜(Lena Tam)表示,奧克蘭社區在黎警員殉職後,表達沉重哀痛,形容他的警員生涯致力於改善警民關係。

譚蓮娜說:「像陳錫澎說的,黎警員盡心竭力打破亞裔社區和奧克蘭警局之間的隔膜,他十分為奧克蘭警員的身份為榮,也為保護社區感到非常驕傲

追悼會上設有捐款箱,另一方面,有非牟利組織得到黎警員家屬批准,在GoFundMe發起眾籌,現已籌得超過11萬。

