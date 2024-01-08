【灣區新聞】社區人士為殉職越裔警員黎順舉行追悼會（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）越裔警員黎順（Tuan Le）殉職一案，社區人士5日為他舉行追悼會，感激黎警員對社區服務，希望市民理解警察職業有確實的危險性。

黎警員家人身為佛教徒，追悼會請出僧侶舉行法事，向菩薩上香，作九十度鞠躬。

大批民眾出席弔唁，包括藍天使義工巡邏隊成員、奧克蘭警員，還有市議員Noel Gallo。

社區領袖陳錫澎（Carl Chan）回想起，見到黎警員在華埠和小西貢當值，形容他離世不但為家人帶來傷痛，亦為他服務的社區造成影響。

陳錫澎 說：「有很多人希望藉住今次機會，多謝黎警員一生的服務，還有用這個機會感激他的家人

他希望民眾認知到警察任務的危險性。

陳錫澎說：「作為一個警察，服務社區不是一件容易的事，他們每天早上離開去上班時，很可能再沒有機會回到家中

Alameda縣參事譚蓮娜（Lena Tam）表示，奧克蘭社區在黎警員殉職後，表達沉重哀痛，形容他的警員生涯致力於改善警民關係。

譚蓮娜說：「像陳錫澎說的，黎警員盡心竭力打破亞裔社區和奧克蘭警局之間的隔膜，他十分為奧克蘭警員的身份為榮，也為保護社區感到非常驕傲

追悼會上設有捐款箱，另一方面，有非牟利組織得到黎警員家屬批准，在GoFundMe發起眾籌，現已籌得超過11萬。

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