【KTSF】

許多人期盼已久的捕蟹季節終於在週五開始,但是這還有海域的限制,只有在北灣Sonoma縣和Mendocino縣的接壤以北的區域開始捕蟹季節,其他灣區海域和以南的地方,捕蟹活動還不能進行。

加州漁野局近幾年都推遲捕蟹季節,目的是保護瀕臨絕種的座頭鯨,配合鯨魚隨著季候遊向北部海域。

舊金山捕蟹船主協會主席John Barnett表示,希望在1月15日可以擴大捕蟹區海域。

Barnett說,這沒有辦法,身為漁夫必須隨著局勢做變動,他說現狀並不是大家所願,但是需要顧及鯨魚。

Barnett甚至希望保護工作能夠讓鯨魚在往後脫離瀕臨絕種的名單,讓當局放寬捕蟹的條例。

