【KTSF】

奧克蘭(屋崙)警隊一名越南裔警員,上週五調查一宗大麻店盜竊案時被匪徒開槍擊中,送院搶救後不治,警方宣布在剛過去的週末拘捕多名疑犯。

事發於Jack London Square附近一間大麻店,當時多名匪徒正進行盜竊,在逃跑時有匪徒向在場的警員開槍,越裔警員Tuan Le被子彈擊中,在醫院搶救後不治。

警方表示,調查工作在剛過去的週末取得重大進展,有多名疑犯被捕,警方暫未公布疑犯的身分。

Le是奧克蘭警隊第54名在執行任務時殉職的警員。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。