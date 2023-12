【KTSF】

一名女子涉嫌在奧克蘭(屋崙)的捷運列車上攜刀被捕。

捷運表示,週一下午1點左右,警方接報有人指在MacArthur站看到一名持刀女子。

警方指當搜查她時,在她身上發現一把刀,捷運指,該女子被關押在Alameda縣監獄。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。