【全國新聞】連串風暴襲擊東北部 新英格蘭地區近27.5萬人斷電

【KTSF 張擎鳳報導】

連串風暴襲擊東北部,導致該處一帶的河流水位不斷上漲,新英格蘭地區近27.5萬人斷電,從南卡羅來納州到緬因州,至少有5人因風暴死亡,另外兩人失蹤,消息指,他們在車內被洪水沖走,目前搜救工作仍在繼續,週三緬因州十多個縣宣布進入緊急狀態。

緬因州居民Chris Lary說:「我有個9歲孩子嚇壞了,他說如果我們必須離開怎麼辦?我會背在我的背上,我做了。」

週三新英格蘭地區各地的居民正在評估財產損失,而周圍的洪水繼續上漲。

緬因州受災最嚴重,目前有十幾條以上的州道關閉。

緬因州州長Janet Mills說:「由於樹木和電線倒塌、洪水氾濫和基礎設施嚴重損壞。」

一些居民響應號召,在洪水來臨前撤離,但許多人仍留在原地,需要船隻和直升機進行水上救援。

新罕布什爾消防局官員Steve Solomon說:「今天讓救援人員冒著極大風險,才能將居民救出。」

天氣預報指,東北部的許多河流,在未來24小時內將處於嚴重洪水氾濫階段。

就像在新罕布夏州Gorham市的經歷,一輛貨車被洪水沖進橋樑後,變成了一堆扭曲的金屬,有住宅必須用臨時木樑作支撐。

需要撤離的新罕布什爾州居民David Traynor說:「整個山坡都有鐵絲網和岩石來支撐土地,洪水將它沖走了,有如剝紙。」

隨著洪水上漲和氣溫下降,聖誕假日週末臨近,許多居民正在加快腳步搶救家園。」

