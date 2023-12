【KTSF】

加州部份地區終於等到進入捕撈螃蟹的季節。

加州的漁業和野生動物部宣佈,商業捕撈螃蟹季節將於1月5日開始,但僅限於Sonoma-Mendocino線以北的地區,從灣區到加州邊境捕撈螃蟹季節仍然未開始,非商業性的釣螃蟹活動不受限制,但在大多數地區就禁止使用螃蟹陷阱,因為光是今年就有幾十條鯨魚被這些陷阱纏繞。

